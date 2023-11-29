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Коммерческая недвижимость в Gyori jaras, Венгрия

Дьёр
12
12 объектов найдено
Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 547 м²
€862,268
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 180 м²
€162,494
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 52 м²
€118,095
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 650 м²
€605,804
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 250 м²
€695,446
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€632,144
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 220 м²
€144,866
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Коммерческая 1 ванная в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Gyori jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 370 м²
€3,54 млн
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 275 м²
€434,335
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 750 м²
€434,599
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 110 м²
€118,095
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Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 3 300 м²
€1,05 млн
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