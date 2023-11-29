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Коммерческая недвижимость в Эрд, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая 12 ванных в Эрд, Венгрия
Коммерческая 12 ванных
Эрд, Венгрия
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 580 м²
3-этажный, NEW BUILD многоквартирный дом с 6-10 квартирами на продажу, 580 кв.м.площадь + те…
€1,16 млн
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Коммерческая в Эрд, Венгрия
Коммерческая
Эрд, Венгрия
Площадь 220 м²
€169,616
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