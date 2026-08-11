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Отели в Центральной Венгрии, Венгрия

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Будапешт
9
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9 объектов найдено
Отель в Будапешт, Венгрия
Отель
Будапешт, Венгрия
В центре Будапешта, по адресу 1081 (8-й район, Йожефварош), продается действующая гостиница …
$8,78 млн
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Отель 1 943 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 1 943 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 943 м²
На продажу предлагается полностью функционирующий отель общей площадью 1 943 м² и 16 номерам…
$10,06 млн
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Отель в Будапешт, Венгрия
Отель
Будапешт, Венгрия
В 1071 Будапешт выставлено на продажу полностью отремонтированное здание, которое в настояще…
$4,44 млн
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TekceTekce
Отель 450 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 450 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 450 м²
Основные данные • 4-звёздочный отель в Будапеште • 85 гостиничных номеров • 12 служебных / а…
$9,90 млн
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Отель в Будапешт, Венгрия
Отель
Будапешт, Венгрия
На продажу предлагается бутик-отель с 8 апартаментами, зарегистрированными как коммерческое …
$1,47 млн
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Отель 226 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 226 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 226 м²
Этаж 5
БУТИК-ОТЕЛЬ НА 10 НОМЕРОВ БУДАПЕШТ, 1-Й РАЙОН 1 250 000 ЕВРО + НДС ПРЕКРАСНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ –…
$1,45 млн
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Отель 270 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 270 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 270 м²
В отличном месте, в 7-м районе Будапешта на улице Надькорут, продается действующий 9-комнатн…
$1,68 млн
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Отель 1 120 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 1 120 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 120 м²
Данные 13 новых апартаментов расположены на двух верхних этажах частного дома в Дворцовом кв…
$6,03 млн
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Отель 1 200 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 1 200 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 200 м²
БУДАПЕШТ – ГОСТЕВОЙ ДОМ – ПРОДАЖА - ОТЛИЧНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ – 1.200 м² – 26 КОМНАТ – ОФИСЫ –…
$9,28 млн
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Типы недвижимости в Центральной Венгрии

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