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Realting.com
Венгрия
Коммерческая
Центральная Венгрия
Коммерческая недвижимость в Центральная Венгрия, Венгрия
Dunakeszi jaras
11
Vaci jaras
10
Cegledi jaras
9
Pilisvoeroesvari jaras
9
Тёрёкбалинт
9
Вац
8
Budakeszi jaras
7
Дунакеси
7
Киштарча
7
Цеглед
7
Szentendrei jaras
6
Пилишвёрёшвар
6
Сигетсентмиклош
6
Aszodi jaras
5
Gyali jaras
5
Дунаваршань
5
Nagykoroesi jaras
4
Надькёрёш
4
Rackevei jaras
3
Будаэрш
3
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388 объектов найдено
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
31 м²
€73,385
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
135 м²
€602,801
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
67 м²
€99,593
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Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
466 м²
€117,939
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
9 м²
€11,794
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Коммерческая
Цеглед, Венгрия
401 м²
€403,615
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Коммерческая
Дьяль, Венгрия
1 760 м²
€1,67 млн
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Коммерческая
Дьяль, Венгрия
1 004 м²
€928,700
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Коммерческая 12 ванных
Будапешт, Венгрия
12
356 м²
€1,02 млн
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
210 м²
€433,013
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Коммерческая
Дьяль, Венгрия
508 м²
€495,300
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Коммерческая
Альшонемеди, Венгрия
4 616 м²
€3,97 млн
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Коммерческая
Киштарча, Венгрия
444 м²
€563,967
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Коммерческая 1 ванная
Будапешт, Венгрия
1
651 м²
€800,000
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Коммерческая
Цеглед, Венгрия
50 м²
€81,092
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
65 м²
€130,782
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Коммерческая
Nagykatai jaras, Венгрия
502 м²
€314,919
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
264 м²
€458,653
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
372 м²
€1,05 млн
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
168 м²
€564,230
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Инвестиционная 3 ванных
Будапешт, Венгрия
3
382 м²
€459,257
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Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
330 м²
€839,521
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Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
182 м²
€314,656
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Коммерческая 12 ванных
Эрд, Венгрия
12
580 м²
3-этажный, NEW BUILD многоквартирный дом с 6-10 квартирами на продажу, 580 кв.м.площадь + те…
€1,17 млн
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Коммерческая
Киштарча, Венгрия
475 м²
€747,932
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
60 м²
€128,423
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Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
972 м²
€1,000,000
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
29 м²
€54,848
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Коммерческая
Сокойя, Венгрия
580 м²
€1,29 млн
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
54 м²
€84,392
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Типы недвижимости в Центральная Венгрия
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