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Коммерческая недвижимость в Центральная Венгрия, Венгрия

Dunakeszi jaras
11
Vaci jaras
10
Cegledi jaras
9
Pilisvoeroesvari jaras
9
Тёрёкбалинт
9
Вац
8
Budakeszi jaras
7
Дунакеси
7
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388 объектов найдено
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 31 м²
€73,385
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 135 м²
€602,801
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 67 м²
€99,593
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Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 466 м²
€117,939
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 9 м²
€11,794
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Коммерческая в Цеглед, Венгрия
Коммерческая
Цеглед, Венгрия
Площадь 401 м²
€403,615
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Коммерческая в Дьяль, Венгрия
Коммерческая
Дьяль, Венгрия
Площадь 1 760 м²
€1,67 млн
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Коммерческая в Дьяль, Венгрия
Коммерческая
Дьяль, Венгрия
Площадь 1 004 м²
€928,700
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Коммерческая 12 ванных в Будапешт, Венгрия
Коммерческая 12 ванных
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 356 м²
€1,02 млн
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 210 м²
€433,013
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Коммерческая в Дьяль, Венгрия
Коммерческая
Дьяль, Венгрия
Площадь 508 м²
€495,300
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Коммерческая в Альшонемеди, Венгрия
Коммерческая
Альшонемеди, Венгрия
Площадь 4 616 м²
€3,97 млн
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Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 444 м²
€563,967
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Коммерческая 1 ванная в Будапешт, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 651 м²
€800,000
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Коммерческая в Цеглед, Венгрия
Коммерческая
Цеглед, Венгрия
Площадь 50 м²
€81,092
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 65 м²
€130,782
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Коммерческая в Nagykatai jaras, Венгрия
Коммерческая
Nagykatai jaras, Венгрия
Площадь 502 м²
€314,919
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 264 м²
€458,653
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 372 м²
€1,05 млн
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 168 м²
€564,230
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Инвестиционная 3 ванных в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная 3 ванных
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
€459,257
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Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 330 м²
€839,521
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Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 182 м²
€314,656
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Коммерческая 12 ванных в Эрд, Венгрия
Коммерческая 12 ванных
Эрд, Венгрия
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 580 м²
3-этажный, NEW BUILD многоквартирный дом с 6-10 квартирами на продажу, 580 кв.м.площадь + те…
€1,17 млн
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Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 475 м²
€747,932
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 60 м²
€128,423
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Коммерческая в Дунакеси, Венгрия
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
Площадь 972 м²
€1,000,000
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 29 м²
€54,848
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Коммерческая в Сокойя, Венгрия
Коммерческая
Сокойя, Венгрия
Площадь 580 м²
€1,29 млн
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 54 м²
€84,392
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