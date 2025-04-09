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Отели в Будапеште, Венгрия

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6 объектов найдено
Отель 1 200 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 1 200 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 200 м²
БУДАПЕШТ – ГОСТЕВОЙ ДОМ – ПРОДАЖА - ОТЛИЧНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ – 1.200 м² – 26 КОМНАТ – ОФИСЫ –…
$8,82 млн
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Отель 270 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 270 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 270 м²
В отличном месте, в 7-м районе Будапешта на улице Надькорут, продается действующий 9-комнатн…
$1,60 млн
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Отель 471 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 471 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 471 м²
Этот апарт-отель расположен недалеко от площади Деак тер. Площадь Деак является основным тра…
$4,41 млн
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Отель в Будапешт, Венгрия
Отель
Будапешт, Венгрия
В 7-м районе Будапешта продается бутик-отель с 8 апартаментами. Этот бутик-отель расположен…
$1,38 млн
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Отель 1 120 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 1 120 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 120 м²
Данные 13 новых апартаментов расположены на двух верхних этажах частного дома в Дворцовом кв…
$5,73 млн
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Отель 226 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 226 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 226 м²
Этаж 5
БУТИК-ОТЕЛЬ НА 10 НОМЕРОВ БУДАПЕШТ, 1-Й РАЙОН 1 250 000 ЕВРО + НДС ПРЕКРАСНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ –…
$1,38 млн
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