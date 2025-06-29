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Квартиры с террасой в Центральной Венгрии, Венгрия

Будапешт
29
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 6/8
8 район, бульвар Корвин, в новом доме на 6 этаже квартира 44 м2, кухня совмещенная с гостино…
$365,682
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Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Этаж 4/6
6 район, исторический центр, площадь Октогон, в красивом историческом доме на 4 этаже кварти…
$1,23 млн
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/7
8 район, близко к  центру, практически центр, в тихой улице, дом построен в 2005 году, на кр…
$275,434
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