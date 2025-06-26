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Квартиры с видом на горы в Центральной Венгрии, Венгрия

Будапешт
16
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 3/5
Идеальная квартира для того, чтобы наслаждаться жизнью в Будапеште есть - и она перед вами. …
$738,206
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