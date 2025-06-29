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Квартиры с террасой в Будапеште, Венгрия

однокомнатные
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двухкомнатные
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трехкомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/7
8 район, близко к  центру, практически центр, в тихой улице, дом построен в 2005 году, на кр…
$275,434
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Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Этаж 4/6
6 район, исторический центр, площадь Октогон, в красивом историческом доме на 4 этаже кварти…
$1,23 млн
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Параметры недвижимости в Будапеште, Венгрия

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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