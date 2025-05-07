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Квартиры с видом на море в Будапеште, Венгрия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Современные квартиры Krasici: современные современные квартиры в 10 м от воды в Kra š Ići. Д…
$325,585
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Параметры недвижимости в Будапеште, Венгрия

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