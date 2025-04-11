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Жилой комплекс

Батуми, Грузия
от
$103,550
от
$2,800/м²
BTC
1.2317066
ETH
64.5590108
USDT
102 378.2805788
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
27
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25771
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    57

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

💫 Квартира в рассрочку 36 месяцев

💫 Вид на море, горы и остров в комплексе премиум класса

💫 Скидка 5% при 100% оплате

👑Инвестиция на начальном этапе строительства принесет вам прибыль в 50% при перепродаже.

👑Быстрый возврат инвестиции всего за 6 лет, 16.4% годовых

 

🏝️ОСТРОВ BATUMI ISLAND

Насыпная территория в море в районе Батуми включает два искусственно созданных полуострова и один остров.

Batumi Island является новаторским искусственным островом Грузии, преобразующим береговую линию страны своим инновационным подходом к городской жизни.

Этот проект площадью 84 гектара органично объединяет технологии умного города с устойчивым дизайном, создавая новый стандарт для прибрежного развития.

Проект представляет собой больше, чем территориальное расширение — это видение того, как будущие города могут процветать в гармонии со своей окружающей средой.

 

🌎 Инфраструктура острова:

-Отели, виллы, жилые квартиры

-Публичные зоны отдыха, парки

-спортивные площадки

-Концертный зал

-Торговый центр

- Яхт клуб

- Детские площадки

- Пляж

- Аквапарк

- Тренажерный зал и спа

- Коворкинг и офисы

- Международный колледж ,школа и детские сады и студии.

- Медицинский центр

- Вертолетная площадка

 

🏢Описание 1-ой башни на Острове

Начало строительства Январь 2025. Сдача январь 2029 года.

К этому времени будет сдана территория первого полуострова, облагорожена, включая общий пляж, офисно-деловой центр.

Всего 57 этажей

1 этаж 4.5м2 от уровня земли.

25 апартаментов на этаже

 

✨ Предлагаются квартиры:

Студии: 37.10m2 , 37.20m2, 37.55m2, 38.55m2, 39.25m2, 44.95m2 .

1+1 : 53.20 m2, 56.90m2, 63.05m2, 64.60m2,66.10m2, 66.80m2, 72.55m2

2+1: 108.4m2, 109.10m2

8 дуплексов с эксклюзивным бесплатным выходом на бассейн.

Панорамные прямые виды на море и город,остров и горы.

Высота потолков 3.20м.

 

🪙Цены от 2800$м2

 

✨План оплат

Бронирование на 1 неделю: 2000$

При 100% оплате - скидка 5% - стоимость составит 103 549$

Оплата в рассрочку - стоимость составит 108 999$

ПВ от 20%

20% - в 2025г

25% - в 2026г

25% - в 2027г

10% - в 2028г

 

✨Инфраструктура здания

-супермаркет элитного бренда

-аптека

-фитнес

-ресторан и кафе

-терраса на крыше

-открытый бассейн

 

✨Тип конструкции

– монолитный бетон.

- свайный фундамент.

- Высота здания - 216м.

- Паркинг 3 уровня и 2 технических этажа.

- 9 лифтов (включая 1 технический), 3 лестничные клетки.

- Здание оснащено приточно-вытяжной вентиляцией и системой кондиционирования воздуха, также системой центр. отопления.

- Строительство новыми технологиями и туннельным методом ( по 7 этажей в месяц)

 

✨Комплектация

Все апартаменты сдаются с отделкой без мебели (с полным ремонтом и кухней.

Можно докупить отдельный дизайн пакет. Итальянские интерьер дизайнеры.

В 1+1 и 2+1 предусмотрена посудомойка

 

🏨Управление

30% (от общей сдачи компании оператору ) и 70% хозяину апартаментов.

Стоимость обслуживания составляет 2$ за 1 кв.м.

 

👑Инвестиция на начальном этапе строительства принесет вам прибыль в 50% при перепродаже.

👑Быстрый возврат инвестиции всего за 6 лет, 16.4% годовых

 

🔥ВСТРЕЧА ОНЛАЙН ГРУЗИЯ 24 марта в 18:00 мск

Хотите участвовать? Напишите мне сообщение и я пришлю ссылку на вебинар

Регистрируйтесь заранее и за час придет напоминание о встрече

 

🔔Звоните обсудим подробности и этапы сделки

🎁 Консультация в подарок

 

✅Помощь в юридических вопросах

✅ Организую встречу онлайн с экспертом этой страны

✅Обеспечу сопровождение сделки на всех этапах

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Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$103,550
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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