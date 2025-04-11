Жилой комплекс

💫 Квартира в рассрочку 36 месяцев

💫 Вид на море, горы и остров в комплексе премиум класса

💫 Скидка 5% при 100% оплате

👑Инвестиция на начальном этапе строительства принесет вам прибыль в 50% при перепродаже.

👑Быстрый возврат инвестиции всего за 6 лет, 16.4% годовых

🏝️ОСТРОВ BATUMI ISLAND

Насыпная территория в море в районе Батуми включает два искусственно созданных полуострова и один остров.

Batumi Island является новаторским искусственным островом Грузии, преобразующим береговую линию страны своим инновационным подходом к городской жизни.

Этот проект площадью 84 гектара органично объединяет технологии умного города с устойчивым дизайном, создавая новый стандарт для прибрежного развития.

Проект представляет собой больше, чем территориальное расширение — это видение того, как будущие города могут процветать в гармонии со своей окружающей средой.

🌎 Инфраструктура острова:

-Отели, виллы, жилые квартиры

-Публичные зоны отдыха, парки

-спортивные площадки

-Концертный зал

-Торговый центр

- Яхт клуб

- Детские площадки

- Пляж

- Аквапарк

- Тренажерный зал и спа

- Коворкинг и офисы

- Международный колледж ,школа и детские сады и студии.

- Медицинский центр

- Вертолетная площадка

🏢Описание 1-ой башни на Острове

Начало строительства Январь 2025. Сдача январь 2029 года.

К этому времени будет сдана территория первого полуострова, облагорожена, включая общий пляж, офисно-деловой центр.

Всего 57 этажей

1 этаж 4.5м2 от уровня земли.

25 апартаментов на этаже

✨ Предлагаются квартиры:

Студии: 37.10m2 , 37.20m2, 37.55m2, 38.55m2, 39.25m2, 44.95m2 .

1+1 : 53.20 m2, 56.90m2, 63.05m2, 64.60m2,66.10m2, 66.80m2, 72.55m2

2+1: 108.4m2, 109.10m2

8 дуплексов с эксклюзивным бесплатным выходом на бассейн.

Панорамные прямые виды на море и город,остров и горы.

Высота потолков 3.20м.

🪙Цены от 2800$м2

✨План оплат

Бронирование на 1 неделю: 2000$

При 100% оплате - скидка 5% - стоимость составит 103 549$

Оплата в рассрочку - стоимость составит 108 999$

ПВ от 20%

20% - в 2025г

25% - в 2026г

25% - в 2027г

10% - в 2028г

✨Инфраструктура здания

-супермаркет элитного бренда

-аптека

-фитнес

-ресторан и кафе

-терраса на крыше

-открытый бассейн

✨Тип конструкции

– монолитный бетон.

- свайный фундамент.

- Высота здания - 216м.

- Паркинг 3 уровня и 2 технических этажа.

- 9 лифтов (включая 1 технический), 3 лестничные клетки.

- Здание оснащено приточно-вытяжной вентиляцией и системой кондиционирования воздуха, также системой центр. отопления.

- Строительство новыми технологиями и туннельным методом ( по 7 этажей в месяц)

✨Комплектация

Все апартаменты сдаются с отделкой без мебели (с полным ремонтом и кухней.

Можно докупить отдельный дизайн пакет. Итальянские интерьер дизайнеры.

В 1+1 и 2+1 предусмотрена посудомойка

🏨Управление

30% (от общей сдачи компании оператору ) и 70% хозяину апартаментов.

Стоимость обслуживания составляет 2$ за 1 кв.м.

👑Инвестиция на начальном этапе строительства принесет вам прибыль в 50% при перепродаже.

👑Быстрый возврат инвестиции всего за 6 лет, 16.4% годовых

🔥ВСТРЕЧА ОНЛАЙН ГРУЗИЯ 24 марта в 18:00 мск

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