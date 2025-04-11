Жилой квартал BATUMI ISLAND - квартира на острове мечты

ОСТРОВ BATUMI ISLAND

Насыпная территория в море в районе Батуми включает два искусственно созданных полуострова и один остров.

Завершение строительства и инфраструктуры всего острова примерно к 2040г. - 15 лет.

Island Batumi объединяет передовые технологии с экологически чистыми методами, создавая процветающее пространство у моря. Остров объединяет образ жизни с экологически чистым транспортом и современными достижениями, с потрясающими ландшафтами.

Batumi Island является новаторским искусственным островом Грузии, преобразующим береговую линию страны своим инновационным подходом к городской жизни. Этот проект площадью 84 гектара органично объединяет технологии умного города с устойчивым дизайном, создавая новый стандарт для прибрежного развития. Проект представляет собой больше, чем территориальное расширение — это видение того, как будущие города могут процветать в гармонии со своей окружающей средой.

Инфраструктура острова:

-Отели, виллы, жилые квартиры

-Публичные зоны отдыха, парки

-спортивные площадки

-Концертный зал

-Торговый центр

- яхт клуб

- детские площадки

- пляж

-аквапарк

- тренажерный зал и спа

- коворкинг и офисы

- Международный колледж ,школа и детские сады и

студии.

-медицинский центр

-офисные центры

-вертолетная площадка

-парковка

описание 1-ой башни на Острове:

Начало строительства фев 2025

Сдача февраль 2029 года.

К этому времени будет сдана территория первого полуострова, облагорожена, включая общий пляж, офисно-деловой центр.

Всего 58 этажей

8 дуплексов

1 этаж 4.5м2 от уровня земли.

Технические этажи: 28 и 55

25 апартаментов на этаже

1325 апартаментов всего

Площади от 37.10m2 -109.10m2

Студии ( маленькие.среднии.большие), 1 спальнные, 2 спальные, 8 дуплексов с эксклюзивным бесплатным выходом на бассейн.

Студии: 37.10m2 , 37.20m2, 37.55m2, 38.55m2, 39.25m2, 44.95m2 .

1+1 : 53.20 m2, 56.90m2, 63.05m2, 64.60m2,66.10m2, 66.80m2, 72.55m2

2+1: 108.4m2, 109.10m2

Панорамные прямые виды на море и город,остров и горы.

Высота потолков 3.20м.

9 лифтов

Инфраструктура здания:

супермаркет элитного бренда

-аптека

-фитнес и спа центр

-ресторан и кафе

-терраса на крыше

-открытый бассейн

-3х уровневая парковка

• Тип конструкции – монолитный бетон.Свайный фундамент.

• Высота здания - 216м.

• Паркинг 3 уровня и 2 технических этажа.

• 9 лифтов (включая 1 технический), 3 лестничные клетки.

• Здание оснащено приточно-вытяжной вентиляцией и системой. кондиционирования воздуха, также системой центр. отопления.

• Общая жил. площадь – 71593,55 кв.м

*Строительство новыми технологиями и туннельным методом ( по 7 этажей в месяц)

-тройные стеклопакеты

Цены от 2800$м2

План оплат:

Бронирование на 1 неделю: 2000$

ПВ 20% + 20% в течении 2025г

25% в 2026г

25% в 2027г

10% в 2028г.

Возможна оплата криптовалютой.

Все апартаменты сдаются с отделкой но без мягкой мебели (с полным ремонтом и кухней с техникой. Но без мягкой мебели и аксессуаров).

Можно докупить отдельный дизайн пакет - 3 варианта под ключ. Итальянские интерьер дизайнеры.

В 1+1 и 2+1 предусмотрена посудомойка

Описание комплектации сданного апартамента:

Инженерные коммуникации:

*Разводка электричества по зонам с установкой розеток и выключателей

*Центральное водоснабжение и канализация с узлами учета и установкой внутренней сантехники

*Центральная система отопления-охлаждения с климат-контролем и учетным узлом *Системы пожарной безопасности

*Высокоскоростной интернет (заведен в апартамент)

Отделка:

*Стены - ровные, оштукатурены и покрашены

*Потолки- ровные, оштукатурены и покрашены

*Полы -керамогранит в санузле, в остальном пространстве ламинат

*Освещение по зонам с установкой нейтральных плафонов

Комплектация:

*Межкомнатные двери

*Электрические розетки и выключатели

Кухня-гостиная:

*Кухонный гарнитур (верхние и нижние шкафы)

*электро плита

*встроенная микроволновка

*встроенная вытяжка

*холодильник

*Кухоная раковина со смесителями

*Посудомоечная машина (для ап. 1+1 и 2+1)

Санузел:

*Раковина со смесителем

*Зеркало

*Полотенцесушитель электрический

*Стиральная машина

*Унитаз с гигиеническим душем

*Душевая зона со смесителем

*Стеклянная перегородка для душевой зоны

Дополнительные опции (за дополнительную плату):

*Умный дом (шторы, умный свет)

*Теплый пол в санузле

*Дизайн-пакет с полной комплектацией под ключ (мебель и аксессуары будут предложены по *Дизайн концепту Итальянской компании D73 в 3-х вариантах)

Центральное отопление по типу сплит системы.

Можно установить теплый пол за доп оплату.

Паркинг 3 уровня на 240 машин

Управление

30% (от общей сдачи компании оператору ) и 70% хозяину апартаментов.

Стоимость обслуживания составляет 2$ за 1 кв.м.

В эту стоимость входит разнообразный спектр услуг:

● Обслуживание бассейна

● Ресепшен

● Уборка мест общего пользования;

● Чистка фасада;

● Освещение мест общего пользования;

● Обеспечение безопасности и порядка на территории комплекса

● Охрана и видеонаблюдение 24/7

● Техническое обслуживание и чистка лифтов и возмещение затрат на их обслуживание;

Коммунальные платежи по тарифам города.

Крупные виллы будут с парковочным местом для яхты и в подарок среднегабаритная яхта.

Скидки при покупке от 5 апартаментов - 3.5%

При полной оплате - скидка 5%.

Инвестиция в жилую недвижимость на старте строительства намного выгоднее, чем в завершенные проекты.

Инвестиция на начальном этапе строительства принесет вам прибыль в 50% при перепродаже.

Быстрый возврат инвестиции всего за 6 лет, 16.4% годовых (ROI 16%).

Запланирован ежеквартальный рост цен по прайсу на 3%.

Итого капитализация за 4 года составит 48%. Плюс рыночный рост цен.

Проживание возможно. Либо сдача в аренду.

Переуступки невозможны до ввода в эксплуатацию.

Проект финансируется банком Грузии.