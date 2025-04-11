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  4. Жилой квартал BATUMI ISLAND - квартира на острове мечты

Жилой квартал BATUMI ISLAND - квартира на острове мечты

Батуми, Грузия
от
$109,000
от
$2,743/м²
BTC
1.2965309
ETH
67.9567288
USDT
107 766.4133987
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
37
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ID: 25744
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    58

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

ОСТРОВ BATUMI ISLAND

 

Насыпная территория в море в районе Батуми включает два искусственно созданных полуострова и один остров.

Завершение строительства и инфраструктуры всего острова примерно к 2040г. - 15 лет.

 

Island Batumi объединяет передовые технологии с экологически чистыми методами, создавая процветающее пространство у моря. Остров объединяет образ жизни  с экологически чистым транспортом и современными достижениями, с потрясающими ландшафтами.

 

Batumi Island является новаторским искусственным островом Грузии, преобразующим береговую линию страны своим инновационным подходом к городской жизни. Этот проект площадью 84 гектара органично объединяет технологии умного города с устойчивым дизайном, создавая новый стандарт для прибрежного развития. Проект представляет собой больше, чем территориальное расширение — это видение того, как будущие города могут процветать в гармонии со своей окружающей средой.

 

Инфраструктура острова:

-Отели, виллы, жилые квартиры

-Публичные зоны отдыха, парки

-спортивные площадки

-Концертный зал

-Торговый центр

- яхт клуб

- детские площадки

- пляж

-аквапарк

- тренажерный зал и спа

- коворкинг и офисы

- Международный колледж ,школа и детские сады и

студии.

-медицинский центр

-офисные центры

-вертолетная площадка

-парковка

 

описание 1-ой башни на Острове:

Начало строительства фев 2025

Сдача февраль  2029 года.

К этому времени будет сдана территория первого полуострова, облагорожена, включая общий пляж, офисно-деловой центр.

 

Всего 58 этажей

8 дуплексов

1 этаж 4.5м2 от уровня земли.

Технические этажи: 28 и 55

25 апартаментов на этаже

1325 апартаментов всего

 

Площади от 37.10m2 -109.10m2

Студии ( маленькие.среднии.большие), 1 спальнные, 2 спальные, 8 дуплексов с эксклюзивным бесплатным выходом на бассейн.

Студии: 37.10m2 , 37.20m2, 37.55m2, 38.55m2, 39.25m2, 44.95m2 .

1+1 : 53.20 m2, 56.90m2, 63.05m2, 64.60m2,66.10m2, 66.80m2, 72.55m2

2+1: 108.4m2, 109.10m2

 

Панорамные прямые виды на море и город,остров и горы.

 

Высота потолков 3.20м.

 

9 лифтов

 

Инфраструктура здания:

супермаркет элитного бренда

-аптека

-фитнес и спа центр

-ресторан и кафе

-терраса на крыше

-открытый бассейн

-3х уровневая парковка

 

• Тип конструкции – монолитный бетон.Свайный фундамент.

• Высота здания - 216м.

• Паркинг 3 уровня и 2 технических этажа.

• 9 лифтов (включая 1 технический), 3 лестничные клетки.

• Здание оснащено приточно-вытяжной вентиляцией и системой. кондиционирования воздуха, также системой центр. отопления.

• Общая жил. площадь – 71593,55 кв.м

*Строительство новыми технологиями и туннельным методом ( по 7 этажей в месяц)

-тройные стеклопакеты

 

Цены от 2800$м2

 

План оплат:

Бронирование на 1 неделю: 2000$

ПВ 20% + 20% в течении 2025г

25% в 2026г

25% в 2027г

10% в 2028г.

 

Возможна оплата криптовалютой.

 

Все апартаменты сдаются с отделкой но без мягкой мебели (с полным ремонтом и кухней с техникой. Но без мягкой мебели и аксессуаров). 

Можно докупить отдельный дизайн пакет - 3 варианта под ключ. Итальянские интерьер дизайнеры.

В 1+1 и 2+1 предусмотрена посудомойка

 

Описание комплектации сданного апартамента:

Инженерные коммуникации:

*Разводка электричества по зонам с установкой розеток и выключателей

*Центральное водоснабжение и канализация с узлами учета и установкой внутренней сантехники

*Центральная система отопления-охлаждения с климат-контролем и учетным узлом *Системы пожарной безопасности

*Высокоскоростной интернет (заведен в апартамент)

Отделка:

*Стены - ровные, оштукатурены и покрашены

*Потолки- ровные, оштукатурены и покрашены

*Полы -керамогранит в санузле, в остальном пространстве ламинат

*Освещение по зонам с установкой нейтральных плафонов

Комплектация:

*Межкомнатные двери

*Электрические розетки и выключатели 

Кухня-гостиная:

*Кухонный гарнитур (верхние и нижние шкафы)

*электро плита

*встроенная микроволновка

*встроенная вытяжка

*холодильник

*Кухоная раковина со смесителями

*Посудомоечная машина (для ап. 1+1 и 2+1)

Санузел:

*Раковина со смесителем

*Зеркало

*Полотенцесушитель электрический

*Стиральная машина

*Унитаз с гигиеническим душем

*Душевая зона со смесителем

*Стеклянная перегородка для душевой зоны

 

Дополнительные опции (за дополнительную плату):

*Умный дом (шторы, умный свет)

*Теплый пол в санузле

*Дизайн-пакет с полной комплектацией под ключ (мебель и аксессуары будут предложены по *Дизайн концепту Итальянской компании D73 в 3-х вариантах)

 

Центральное отопление по типу сплит системы.

Можно установить теплый пол за доп оплату.

 

Паркинг 3 уровня на 240 машин

 

Управление

30% (от общей сдачи компании оператору ) и 70% хозяину апартаментов.

Стоимость обслуживания составляет 2$ за 1 кв.м.

В эту стоимость входит разнообразный спектр услуг:

● Обслуживание бассейна

● Ресепшен

● Уборка мест общего пользования;

● Чистка фасада;

● Освещение мест общего пользования;

● Обеспечение безопасности и порядка на территории комплекса

● Охрана и видеонаблюдение 24/7

● Техническое обслуживание и чистка лифтов и возмещение затрат на их обслуживание;

 

Коммунальные платежи по тарифам города.

 

Крупные виллы будут с парковочным местом для яхты и в подарок среднегабаритная яхта.

 

Скидки при покупке от 5 апартаментов - 3.5%

При полной оплате - скидка 5%.

 

Инвестиция в жилую недвижимость на старте строительства намного выгоднее, чем в завершенные проекты.

Инвестиция на начальном этапе строительства принесет вам прибыль в 50% при перепродаже.

Быстрый возврат инвестиции всего за 6 лет, 16.4% годовых (ROI 16%).

Запланирован ежеквартальный рост цен по прайсу на 3%.

Итого капитализация за 4 года составит 48%. Плюс рыночный рост цен.

 

Проживание возможно. Либо сдача в аренду.

Переуступки невозможны до ввода в эксплуатацию.

 

Проект финансируется банком Грузии.

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 108.4
Цена за м², USD 3,196
Цена квартиры, USD 346,393

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Жилой квартал BATUMI ISLAND - квартира на острове мечты
Батуми, Грузия
от
$109,000
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