Жилой квартал BATUMI ISLAND - квартира на острове мечты

ОСТРОВ BATUMI ISLAND
Насыпная территория в море в районе Батуми включает два искусственно созданных полуострова и один остров.
Завершение строительства и инфраструктуры всего острова примерно к 2040г. - 15 лет.
Island Batumi объединяет передовые технологии с экологически чистыми методами, создавая процветающее пространство у моря. Остров объединяет образ жизни с экологически чистым транспортом и современными достижениями, с потрясающими ландшафтами.
Batumi Island является новаторским искусственным островом Грузии, преобразующим береговую линию страны своим инновационным подходом к городской жизни. Этот проект площадью 84 гектара органично объединяет технологии умного города с устойчивым дизайном, создавая новый стандарт для прибрежного развития. Проект представляет собой больше, чем территориальное расширение — это видение того, как будущие города могут процветать в гармонии со своей окружающей средой.
Инфраструктура острова:
-Отели, виллы, жилые квартиры
-Публичные зоны отдыха, парки
-спортивные площадки
-Концертный зал
-Торговый центр
- яхт клуб
- детские площадки
- пляж
-аквапарк
- тренажерный зал и спа
- коворкинг и офисы
- Международный колледж ,школа и детские сады и
студии.
-медицинский центр
-офисные центры
-вертолетная площадка
-парковка
описание 1-ой башни на Острове:
Начало строительства фев 2025
Сдача февраль 2029 года.
К этому времени будет сдана территория первого полуострова, облагорожена, включая общий пляж, офисно-деловой центр.
Всего 58 этажей
8 дуплексов
1 этаж 4.5м2 от уровня земли.
Технические этажи: 28 и 55
25 апартаментов на этаже
1325 апартаментов всего
Площади от 37.10m2 -109.10m2
Студии ( маленькие.среднии.большие), 1 спальнные, 2 спальные, 8 дуплексов с эксклюзивным бесплатным выходом на бассейн.
Студии: 37.10m2 , 37.20m2, 37.55m2, 38.55m2, 39.25m2, 44.95m2 .
1+1 : 53.20 m2, 56.90m2, 63.05m2, 64.60m2,66.10m2, 66.80m2, 72.55m2
2+1: 108.4m2, 109.10m2
Панорамные прямые виды на море и город,остров и горы.
Высота потолков 3.20м.
9 лифтов
Инфраструктура здания:
супермаркет элитного бренда
-аптека
-фитнес и спа центр
-ресторан и кафе
-терраса на крыше
-открытый бассейн
-3х уровневая парковка
• Тип конструкции – монолитный бетон.Свайный фундамент.
• Высота здания - 216м.
• Паркинг 3 уровня и 2 технических этажа.
• 9 лифтов (включая 1 технический), 3 лестничные клетки.
• Здание оснащено приточно-вытяжной вентиляцией и системой. кондиционирования воздуха, также системой центр. отопления.
• Общая жил. площадь – 71593,55 кв.м
*Строительство новыми технологиями и туннельным методом ( по 7 этажей в месяц)
-тройные стеклопакеты
Цены от 2800$м2
План оплат:
Бронирование на 1 неделю: 2000$
ПВ 20% + 20% в течении 2025г
25% в 2026г
25% в 2027г
10% в 2028г.
Возможна оплата криптовалютой.
Все апартаменты сдаются с отделкой но без мягкой мебели (с полным ремонтом и кухней с техникой. Но без мягкой мебели и аксессуаров).
Можно докупить отдельный дизайн пакет - 3 варианта под ключ. Итальянские интерьер дизайнеры.
В 1+1 и 2+1 предусмотрена посудомойка
Описание комплектации сданного апартамента:
Инженерные коммуникации:
*Разводка электричества по зонам с установкой розеток и выключателей
*Центральное водоснабжение и канализация с узлами учета и установкой внутренней сантехники
*Центральная система отопления-охлаждения с климат-контролем и учетным узлом *Системы пожарной безопасности
*Высокоскоростной интернет (заведен в апартамент)
Отделка:
*Стены - ровные, оштукатурены и покрашены
*Потолки- ровные, оштукатурены и покрашены
*Полы -керамогранит в санузле, в остальном пространстве ламинат
*Освещение по зонам с установкой нейтральных плафонов
Комплектация:
*Межкомнатные двери
*Электрические розетки и выключатели
Кухня-гостиная:
*Кухонный гарнитур (верхние и нижние шкафы)
*электро плита
*встроенная микроволновка
*встроенная вытяжка
*холодильник
*Кухоная раковина со смесителями
*Посудомоечная машина (для ап. 1+1 и 2+1)
Санузел:
*Раковина со смесителем
*Зеркало
*Полотенцесушитель электрический
*Стиральная машина
*Унитаз с гигиеническим душем
*Душевая зона со смесителем
*Стеклянная перегородка для душевой зоны
Дополнительные опции (за дополнительную плату):
*Умный дом (шторы, умный свет)
*Теплый пол в санузле
*Дизайн-пакет с полной комплектацией под ключ (мебель и аксессуары будут предложены по *Дизайн концепту Итальянской компании D73 в 3-х вариантах)
Центральное отопление по типу сплит системы.
Можно установить теплый пол за доп оплату.
Паркинг 3 уровня на 240 машин
Управление
30% (от общей сдачи компании оператору ) и 70% хозяину апартаментов.
Стоимость обслуживания составляет 2$ за 1 кв.м.
В эту стоимость входит разнообразный спектр услуг:
● Обслуживание бассейна
● Ресепшен
● Уборка мест общего пользования;
● Чистка фасада;
● Освещение мест общего пользования;
● Обеспечение безопасности и порядка на территории комплекса
● Охрана и видеонаблюдение 24/7
● Техническое обслуживание и чистка лифтов и возмещение затрат на их обслуживание;
Коммунальные платежи по тарифам города.
Крупные виллы будут с парковочным местом для яхты и в подарок среднегабаритная яхта.
Скидки при покупке от 5 апартаментов - 3.5%
При полной оплате - скидка 5%.
Инвестиция в жилую недвижимость на старте строительства намного выгоднее, чем в завершенные проекты.
Инвестиция на начальном этапе строительства принесет вам прибыль в 50% при перепродаже.
Быстрый возврат инвестиции всего за 6 лет, 16.4% годовых (ROI 16%).
Запланирован ежеквартальный рост цен по прайсу на 3%.
Итого капитализация за 4 года составит 48%. Плюс рыночный рост цен.
Проживание возможно. Либо сдача в аренду.
Переуступки невозможны до ввода в эксплуатацию.
Проект финансируется банком Грузии.