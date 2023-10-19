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Квартиры в Словакии

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2 объекта найдено
Квартира в Братислава, Словакия
Квартира
Братислава, Словакия
Продается просторная, солнечная 3-комнатная квартира с кондиционером. Вид на Австрию! Пло…
€450,000
Квартира 2 комнаты в Братислава, Словакия
Квартира 2 комнаты
Братислава, Словакия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
Предлагаем на продажу новые квартиры в центре Братиславы (столица Словакии). Место распол…
€333,000

Параметры недвижимости в Словакии

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