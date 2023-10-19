Недвижимость в Словакии: особенности, преимущества, цены

В сравнении с жильем ведущих европейских стран, недвижимость в Словакии пользуется меньшим спросом. А между тем, условия проживания в ней близки к идеальным. Мягкий климат, экономическая стабильность и низкие налоги делают страну привлекательной и для ПМЖ, и для успешных финансовых вложений.

Кто и почему стремится купить недвижимость в Словакии

Высокую активность эксперты отмечают у немцев и американцев. Умея строить прогнозы, прагматичные представители этих стран отмечают доступную стоимость квадратных метров сегодня и перспективу их удорожания в ближайшие 5-6 лет. Среди выходцев из республик бывшего Союза популярность недвижимости в Словакии объясняется:

Легкостью оформления ВНЖ — даже покупка дешевого жилья дает право на подачу заявления.

Близостью менталитета, родством языков.

Широким спектром возможностей для работы, обучения — строить карьеру и получать образование можно не только в Братиславе, но и в столицах близлежащих европейских государств.

Большое преимущество страны — наличие горнолыжных комплексов в Низких и Высоких Татрах. Там иностранцы приобретают жилую недвижимость для сезонного отдыха. Пользуется спросом и медицина: всегда востребованы квартиры рядом с термальными лечебницами Попрада, Пьештян, Тречанских Теплиц.

Зависимость цены от расположения жилья в Словакии

Желающие купить недвижимость в Словакии подешевле должны обратить внимание на окраины Братиславы и небольшие провинциальные города, такие как Левице, Нове Замки, Прешов. Столица располагает однокомнатными апартаментами, студиями в новостройках, а в компактных населенных пунктах можно найти выгодные предложения вторичного рынка: двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в кирпичных, панельных многоквартирных домах.

Дороже обойдется приобретение жилья в центральных районах Братиславы. Наибольшая стоимость зафиксирована в элитных комплексах, располагающих собственной инфраструктурой и роскошным видом на Дунай. К таким относится знаменитая Euruvea, где цена стартует от 5 тысяч евро за квадратный метр.

Масштабных вложений потребуют постройки частного сектора. К ним относятся старинные виллы, современные таунхаусы зеленых районов Кошице и Братиславы. Их стоимость коррелирует с площадью, качеством отделки, наличием мебели и техники.