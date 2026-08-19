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Земельные участки в Словакии

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5 объектов найдено
Участок земли в Братислава, Словакия
Участок земли
Братислава, Словакия
#2026E. 🏗️ Предлагается участок в Крамарах (Братислава) под строительство жилого дома на 17 …
Цена по запросу
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Участок земли в Stupava, Словакия
Участок земли
Stupava, Словакия
#2022E. 🇷🇺 🏗️ Продаётся строительный участок в Ступаве (рядом с Братиславой) 📌 Характе…
Цена по запросу
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Участок земли в Братислава, Словакия
Участок земли
Братислава, Словакия
Предлагается на продажу участок С РАЗРЕШЕНИЕМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  Расположение - 8 км от Бр…
Цена по запросу
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Участок земли в Братислава, Словакия
Участок земли
Братислава, Словакия
продажа земельного участока в Bratislava-Pod.Biskupice подойдет для строительства, Земельный…
Цена по запросу
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Участок земли в Vrakuna, Словакия
Участок земли
Vrakuna, Словакия
Предлагаем на продажу земельный участок (orná pôda), в прекрасной местности Bratislava-Vraku…
$1,96 млн
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