Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словакия
  3. Жилая
  4. Дом

Дома в Словакии

Братиславский край
3
3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Vrakuna, Словакия
Дом 4 комнаты
Vrakuna, Словакия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Ponúkame na predaj 4-izbový poschodový byt s rozlohou 126 m² (vrátane terasy 20 m²) a súkrom…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Vinosady, Словакия
Дом 4 комнаты
Vinosady, Словакия
Число комнат 4
Количество спален 3
Количество этажей 1
NA PREDAJ POSLEDNÝ 4-IZBOVÝ RODINNÝ DOM – VINOSADY, PRI PEZINKU Ponúkame na predaj posledný …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Podunajske Biskupice, Словакия
Дом 3 спальни
Podunajske Biskupice, Словакия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 006 м²
Предлагаем к продаже виллу в Bratislava-Pod.Biskupicach Площадь зем.участка 1006м2 Площадь д…
$1,35 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Словакии

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти