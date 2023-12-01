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Жильё в Villiers-sur-Marne, Франция

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Villiers-sur-Marne, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Villiers-sur-Marne, Франция
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс состоит из двух корпу…
€224,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Villiers-sur-Marne, Франция
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Villiers-sur-Marne, Франция
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Резиденция выполнена в кл…
€597,776
в месяц
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