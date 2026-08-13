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Жилье в Вилье-Сюр-Марн, Франция

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Вилье-Сюр-Марн, Франция
Квартира 1 комната
Вилье-Сюр-Марн, Франция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс состоит из двух корпу…
$233,024
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