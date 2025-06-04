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Жильё в Сартровиль, Франция

квартиры
107
107 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Сартровиль, Франция
Квартира 2 спальни
Сартровиль, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$314,683
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Квартира 2 спальни в Сартровиль, Франция
Квартира 2 спальни
Сартровиль, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$315,828
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$90,400
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$92,689
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$88,111
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$104,132
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$97,266
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$96,122
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$102,987
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$227,716
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$89,256
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$99,554
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Квартира 2 спальни в Сартровиль, Франция
Квартира 2 спальни
Сартровиль, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$310,106
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$104,132
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$96,122
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$92,689
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$94,977
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$100,699
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$88,111
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Квартира 2 спальни в Сартровиль, Франция
Квартира 2 спальни
Сартровиль, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$305,529
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$234,582
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$112,142
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Квартира 2 спальни в Сартровиль, Франция
Квартира 2 спальни
Сартровиль, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$351,301
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$271,200
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Квартира 3 спальни в Сартровиль, Франция
Квартира 3 спальни
Сартровиль, Франция
Количество спален 3
Площадь 53 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$354,734
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Квартира 3 спальни в Сартровиль, Франция
Квартира 3 спальни
Сартровиль, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$379,909
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$90,400
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$92,689
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$102,987
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Квартира 1 спальня в Сартровиль, Франция
Квартира 1 спальня
Сартровиль, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$107,565
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