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Замки в Ренн, Франция

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1 объект найдено
Замок 8 спален в Ренн, Франция
Замок 8 спален
Ренн, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Всего лишь в 30 минутах езды от главного города французской исторической области Бретань – г…
€1,000,000
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Параметры недвижимости в Ренн, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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