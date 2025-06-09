Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Майен
  4. Жилая

Жильё в Майене, Франция

Лаваль
20
21 объект найдено
Дом 4 комнаты в Vallaris, Франция
Дом 4 комнаты
Vallaris, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
🗝️ Просторная вилла с садом нa Лазурном беpегу Фpанции 💫 Poскoшь и кoмфоpт в идеальной ло…
$677,349
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 4 спальни в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 4 спальни
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 4
Площадь 103 м²
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$996,682
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 2 спальни
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$689,753
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 3 спальни
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$1,26 млн
Оставить заявку
Квартира 6 спален в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 6 спален
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 6
Площадь 94 м²
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$1,51 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 2 спальни
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 2
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$399,882
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 4 спальни
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 4
Площадь 92 м²
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$993,335
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 4 спальни
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 4
Площадь 97 м²
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$993,335
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 4 спальни
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 4
Площадь 104 м²
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$1,11 млн
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 4 спальни
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 4
Площадь 110 м²
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$1,07 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 2 спальни
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$533,062
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 2 спальни
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$689,753
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 4 спальни
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 4
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$1,21 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 2 спальни
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$699,434
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 3 спальни
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 3
Площадь 79 м²
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$841,994
Оставить заявку
Квартира 6 спален в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 6 спален
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 6
Площадь 94 м²
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$1,48 млн
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 5 спален
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 5
Площадь 84 м²
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$1,21 млн
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 4 спальни
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 4
Площадь 75 м²
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$819,791
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 4 спальни
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$819,791
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 5 спален
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 5
Площадь 84 м²
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$1,21 млн
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Квартира 4 спальни
Impasse Andree Bordeaux Le Pecq, Франция
Количество спален 4
Площадь 101 м²
Близко к входу, номера наслаждаются независимостью и определенным спокойствием, пользуясь мн…
$1,11 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Майене

квартиры

Параметры недвижимости в Майене, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти