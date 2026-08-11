Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Манш
  4. Жилая

Жилье в Манше, Франция

;
Avranches
92
92 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 1
Эта новая жилплощадь в Донвиль-ле-Бен идеально расположена в 250 м от пляжа и в нескольких м…
$245,163
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$273,630
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 3
Эта новая жилплощадь в Донвиль-ле-Бен идеально расположена в 250 м от пляжа и в нескольких м…
$310,230
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 4
Эта новая жилплощадь в Донвиль-ле-Бен идеально расположена в 250 м от пляжа и в нескольких м…
$342,764
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Donville les Bains, Франция
Квартира 1 спальня
Donville les Bains, Франция
Количество спален 1
Площадь 29 м²
| Апартаменты
$151,048
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$301,516
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$213,792
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$202,173
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
Эта новая жилплощадь в Донвиль-ле-Бен идеально расположена в 250 м от пляжа и в нескольких м…
$244,001
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
| Апартаменты
$286,411
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$281,183
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$294,544
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Donville les Bains, Франция
Квартира 5 спален
Donville les Bains, Франция
Количество спален 5
Площадь 95 м²
| Апартаменты
$347,411
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
Эта новая жилплощадь в Донвиль-ле-Бен идеально расположена в 250 м от пляжа и в нескольких м…
$235,868
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Donville les Bains, Франция
Квартира 5 спален
Donville les Bains, Франция
Количество спален 5
Площадь 95 м²
| Апартаменты
$335,792
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Donville les Bains, Франция
Квартира 1 спальня
Donville les Bains, Франция
Количество спален 1
Площадь 27 м²
| Апартаменты
$155,696
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
| Апартаменты
$207,982
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$205,077
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$259,687
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$261,430
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 55 м²
Этаж 4
Эта новая жилплощадь в Донвиль-ле-Бен идеально расположена в 250 м от пляжа и в нескольких м…
$296,287
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 4
Эта новая жилплощадь в Донвиль-ле-Бен идеально расположена в 250 м от пляжа и в нескольких м…
$336,954
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$196,363
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
Эта новая жилплощадь в Донвиль-ле-Бен идеально расположена в 250 м от пляжа и в нескольких м…
$310,230
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Эта новая жилплощадь в Донвиль-ле-Бен идеально расположена в 250 м от пляжа и в нескольких м…
$255,620
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
| Апартаменты
$298,611
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Эта новая жилплощадь в Донвиль-ле-Бен идеально расположена в 250 м от пляжа и в нескольких м…
$249,811
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$219,601
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 4
Эта новая жилплощадь в Донвиль-ле-Бен идеально расположена в 250 м от пляжа и в нескольких м…
$325,335
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$281,183
Оставить заявку

Типы недвижимости в Манше

квартиры

Параметры недвижимости в Манше, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти