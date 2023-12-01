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Жильё в Le Plessis-Robinson, Франция

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Le Plessis-Robinson, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Le Plessis-Robinson, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 7
Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Здание в неокла…
€299,900
в месяц
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Le Plessis-Robinson, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Le Plessis-Robinson, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс сост…
€364,000
в месяц
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