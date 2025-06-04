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Квартиры в Жювизи-сюр-Орж, Франция

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62 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 2 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 4
Мы представляем новое, омолаживающее жилое пространство в человеческом масштабе с чистыми со…
$315,828
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Квартира 3 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 3 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
Мы представляем новое, омолаживающее жилое пространство в человеческом масштабе с чистыми со…
$346,724
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Квартира 3 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 3 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$336,425
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Квартира 2 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 2 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 4
Мы представляем новое, омолаживающее жилое пространство в человеческом масштабе с чистыми со…
$276,921
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Квартира 1 спальня в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 1 спальня
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$273,489
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Квартира 3 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 3 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$359,311
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Квартира 3 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 3 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
Мы представляем новое, омолаживающее жилое пространство в человеческом масштабе с чистыми со…
$350,157
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Квартира 2 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 2 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Мы представляем новое, омолаживающее жилое пространство в человеческом масштабе с чистыми со…
$283,787
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Квартира 2 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 2 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1
Мы представляем новое, омолаживающее жилое пространство в человеческом масштабе с чистыми со…
$299,808
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Квартира 2 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 2 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$274,633
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Квартира 2 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 2 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$331,848
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Квартира 3 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 3 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 4
Мы представляем новое, омолаживающее жилое пространство в человеческом масштабе с чистыми со…
$355,878
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Квартира 2 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 2 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$268,911
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Квартира 2 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 2 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$347,868
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Квартира 2 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 2 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$274,633
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Квартира 3 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 3 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$336,425
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Квартира 3 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 3 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$342,147
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Квартира 2 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 2 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$334,137
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Квартира 3 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 3 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$342,147
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Квартира 4 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 4 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 4
Площадь 88 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$437,124
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Квартира 2 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 2 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$263,190
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Квартира 3 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 3 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$330,704
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Квартира 2 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 2 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$274,633
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Квартира 2 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 2 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$280,354
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Квартира 3 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 3 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$336,425
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Квартира 3 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 3 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$308,962
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Квартира 3 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 3 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$330,704
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Квартира 3 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 3 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$319,261
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Квартира 2 спальни в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 2 спальни
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$257,468
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Квартира 5 спален в Жювизи-сюр-Орж, Франция
Квартира 5 спален
Жювизи-сюр-Орж, Франция
Количество спален 5
Площадь 70 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$392,496
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