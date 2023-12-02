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Жильё в Эндр, Франция

1 объект найдено
Замок с мебелью, с гаражом, с садом в Шатору, Франция
Замок с мебелью, с гаражом, с садом
Шатору, Франция
Площадь 300 м²
Прекрасный замок расположен в небольшой живописной долине в 340 км к юго-западу от Парижа.
€1,54 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Эндр, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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