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Инвестиционная недвижимость в Иль-де-Франс, Франция

коммерческая недвижимость
23
отели
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доходные дома
3
Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная в Париж, Франция
Инвестиционная
Париж, Франция
Площадь 1 315 м²
Франция Леваллуа-Перре (Levallois-Perret) - город и коммуна в департаменте О-де-Сен, …
€8,60 млн
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Инвестиционная в Париж, Франция
Инвестиционная
Париж, Франция
Площадь 2 072 м²
Франция г.Париж Здание под апартаменты Выгодное предложение для ин…
€49,00 млн
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