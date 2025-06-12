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Квартиры в Canet en Roussillon, Франция

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44 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$397,264
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Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 78 м²
Этаж 3
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$511,093
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Квартира 2 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 2 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 2
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$272,052
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Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 3
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$499,710
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Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 2
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$499,710
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$402,955
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Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 3
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$522,476
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Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$374,498
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Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$385,881
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Квартира 2 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 2 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$328,966
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Квартира 4 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 4 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 4
Площадь 118 м²
Этаж 4
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$1,02 млн
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Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$233,236
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Квартира 4 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 4 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 4
Площадь 109 м²
Этаж 4
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$966,409
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Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$363,115
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Квартира 4 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 4 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 4
Площадь 124 м²
Этаж 4
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$1,14 млн
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Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 2
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$476,944
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Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 3
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$511,093
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Квартира 2 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 2 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$340,349
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Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$454,178
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Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$397,264
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Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 2
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$465,561
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Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$236,992
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Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 3
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$402,955
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$420,029
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Квартира 5 спален в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 131 м²
Этаж 5
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$1,59 млн
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Квартира 5 спален в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 162 м²
Этаж 4
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$1,93 млн
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Квартира 2 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 2 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 3
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$294,817
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Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 3
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$465,561
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Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$431,412
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Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 78 м²
Этаж 2
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$545,241
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