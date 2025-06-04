Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Blois
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Blois, Франция

однокомнатные
24
двухкомнатные
40
трехкомнатные
45
четырехкомнатные
17
Квартира Удалить
Очистить
129 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Блуа, Франция
Квартира 2 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
| Апартаменты
$454,289
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Блуа, Франция
Квартира 3 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 3
Площадь 44 м²
| Апартаменты
$603,963
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Блуа, Франция
Квартира 3 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$528,439
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Блуа, Франция
Квартира 4 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 4
Площадь 127 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$791,286
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Блуа, Франция
Квартира 3 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 3
Площадь 91 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$458,637
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Блуа, Франция
Квартира 3 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
| Апартаменты
$520,200
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Блуа, Франция
Квартира 2 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$442,617
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Блуа, Франция
Квартира 1 спальня
Блуа, Франция
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$341,918
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Блуа, Франция
Квартира 3 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 3
Площадь 31 м²
| Апартаменты
$485,757
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Блуа, Франция
Квартира 3 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
| Апартаменты
$589,316
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Блуа, Франция
Квартира 2 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$370,754
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Блуа, Франция
Квартира 4 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$599,501
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Блуа, Франция
Квартира 2 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$352,903
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Блуа, Франция
Квартира 3 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$579,246
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Блуа, Франция
Квартира 1 спальня
Блуа, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$338,485
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Блуа, Франция
Квартира 2 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$485,642
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Блуа, Франция
Квартира 2 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$543,887
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Блуа, Франция
Квартира 1 спальня
Блуа, Франция
Количество спален 1
Площадь 36 м²
| Апартаменты
$347,411
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Блуа, Франция
Квартира 4 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 4
Площадь 95 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$671,706
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Блуа, Франция
Квартира 3 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 3
Площадь 46 м²
| Апартаменты
$499,489
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Блуа, Франция
Квартира 4 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 4
Площадь 92 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$571,465
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Блуа, Франция
Квартира 2 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 2
Площадь 64 м²
| Апартаменты
$521,230
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Блуа, Франция
Квартира 5 спален
Блуа, Франция
Количество спален 5
Площадь 76 м²
| Апартаменты
$603,506
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Блуа, Франция
Квартира 2 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$521,001
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Блуа, Франция
Квартира 3 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 3
Площадь 84 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$579,819
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Блуа, Франция
Квартира 3 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$551,898
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Блуа, Франция
Квартира 3 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$569,520
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Блуа, Франция
Квартира 3 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$500,404
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Блуа, Франция
Квартира 2 спальни
Блуа, Франция
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$530,728
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Блуа, Франция
Квартира 1 спальня
Блуа, Франция
Количество спален 1
Площадь 40 м²
| Апартаменты
$305,415
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Blois, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти