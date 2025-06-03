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Жильё в Баньё, Франция

квартиры
158
158 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Баньё, Франция
Квартира 3 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 3
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$462,299
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Квартира 3 спальни в Баньё, Франция
Квартира 3 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$459,953
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Квартира 4 спальни в Баньё, Франция
Квартира 4 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
Этаж 4
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$500,633
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Квартира 5 спален в Баньё, Франция
Квартира 5 спален
Баньё, Франция
Количество спален 5
Площадь 104 м²
Этаж 8
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$695,050
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Квартира 3 спальни в Баньё, Франция
Квартира 3 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 7
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$488,618
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Квартира 4 спальни в Баньё, Франция
Квартира 4 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 4
Площадь 102 м²
Этаж 5
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$627,650
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Квартира 5 спален в Баньё, Франция
Квартира 5 спален
Баньё, Франция
Количество спален 5
Площадь 103 м²
Этаж 8
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$656,258
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Квартира 5 спален в Баньё, Франция
Квартира 5 спален
Баньё, Франция
Количество спален 5
Площадь 110 м²
Этаж 8
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$704,319
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Квартира 4 спальни в Баньё, Франция
Квартира 4 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 3
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$538,509
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Квартира 3 спальни в Баньё, Франция
Квартира 3 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$498,916
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Квартира 5 спален в Баньё, Франция
Квартира 5 спален
Баньё, Франция
Количество спален 5
Площадь 110 м²
Этаж 5
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$693,906
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Квартира 2 спальни в Баньё, Франция
Квартира 2 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$315,828
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Квартира 5 спален в Баньё, Франция
Квартира 5 спален
Баньё, Франция
Количество спален 5
Площадь 108 м²
Этаж 8
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$726,061
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Квартира 3 спальни в Баньё, Франция
Квартира 3 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 1
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$487,473
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Квартира 2 спальни в Баньё, Франция
Квартира 2 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 3
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$327,271
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Квартира 3 спальни в Баньё, Франция
Квартира 3 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 7
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$516,081
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Квартира 4 спальни в Баньё, Франция
Квартира 4 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 4
Площадь 119 м²
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$761,019
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Квартира 1 спальня в Баньё, Франция
Квартира 1 спальня
Баньё, Франция
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 3
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$248,314
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Квартира 5 спален в Баньё, Франция
Квартира 5 спален
Баньё, Франция
Количество спален 5
Площадь 107 м²
Этаж 8
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$761,534
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Квартира 2 спальни в Баньё, Франция
Квартира 2 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 2
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$333,793
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Квартира 3 спальни в Баньё, Франция
Квартира 3 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$466,819
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Квартира 3 спальни в Баньё, Франция
Квартира 3 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 7
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$486,329
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Квартира 3 спальни в Баньё, Франция
Квартира 3 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 3
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$504,695
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Квартира 3 спальни в Баньё, Франция
Квартира 3 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 4
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$491,021
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Квартира 3 спальни в Баньё, Франция
Квартира 3 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$439,355
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Квартира 3 спальни в Баньё, Франция
Квартира 3 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 1
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$464,530
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Квартира 2 спальни в Баньё, Франция
Квартира 2 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 6
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$332,992
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Квартира 3 спальни в Баньё, Франция
Квартира 3 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$437,010
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Квартира 3 спальни в Баньё, Франция
Квартира 3 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$456,577
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Квартира 3 спальни в Баньё, Франция
Квартира 3 спальни
Баньё, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
В Банье этот проект является частью территории, претерпевающей серьезные изменения, культурн…
$460,010
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