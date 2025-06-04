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Квартиры-студии в Aix en Provence, Франция

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2 объекта найдено
Студия 1 спальня в Aix en Provence, Франция
Студия 1 спальня
Aix en Provence, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Студия
$111,341
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Студия 1 спальня в Aix en Provence, Франция
Студия 1 спальня
Aix en Provence, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Студия
$112,142
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Параметры недвижимости в Aix en Provence, Франция

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