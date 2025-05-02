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Квартиры возле озера в Tampere sub region, Финляндия

Тампере
18
Нокиа
3
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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Jussila, Финляндия
Квартира 5 комнат
Jussila, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Вид на озеро, собственный участок, геотермальное тепло, низкая плата (2,8 евро/м²), квартира…
$320,416
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 5 комнат в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 5 комнат
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$203,566
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Типы недвижимости в Tampere sub region

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Tampere sub region, Финляндия

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