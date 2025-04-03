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Квартиры в Нокиа, Финляндия

двухкомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Нокиа, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Нокиа, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$53,290
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Нокиа, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Нокиа, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$206,313
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Нокиа, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Нокиа, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Приглашаем посетить очаровательный дом с террасами в Каттилайнене! Эти апартаменты площадью …
$130,867
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Нокиа, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Нокиа, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
Отремонтированный треугольник от Nokia!Это самый большой и один из самых больших треугольник…
$195,372
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Нокиа, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Нокиа, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$279,553
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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