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Виллы возле озера в Северная Карелия, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла 2 комнаты с мебелью, в хорошем состоянии, с бытовой техникой в Лиекса, Финляндия
Вилла 2 комнаты с мебелью, в хорошем состоянии, с бытовой техникой
Лиекса, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Уникальная пляжная вилла в национальном ландшафте Лома-Коли, рядом с пешеходными и лыжными т…
$267,409
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Параметры недвижимости в Северная Карелия, Финляндия

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