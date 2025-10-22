Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с террасой в Северной Карелии, Финляндия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Kaisakanlahti, Финляндия
Дом 6 комнат
Kaisakanlahti, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Этаж 1/2
Большой отдельно стоящий дом и зал в Кулхо в 10 минутах езды от центра Йоэнсуу - идеальный д…
$382,879
