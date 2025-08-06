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Коммерческая недвижимость в Лапландии, Финляндия

Kemi Tornio sub region
5
Торнио
4
7 объектов найдено
Коммерческое помещение 250 м² в Торнио, Финляндия
Коммерческое помещение 250 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
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$33,564
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Отель 2 000 м² в Салла, Финляндия
Отель 2 000 м²
Салла, Финляндия
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/1
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$529,526
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Международное агентство недвижимости Habita
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Ресторан, кафе 213 м² в Киттиля, Финляндия
Ресторан, кафе 213 м²
Киттиля, Финляндия
Площадь 213 м²
Этаж -1/2
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$585,999
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Офис 1 150 м² в Торнио, Финляндия
Офис 1 150 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 1 150 м²
Этаж 1/1
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$880,760
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 143 м² в Торнио, Финляндия
Офис 143 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 143 м²
Этаж 2/4
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$93,948
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 723 м² в Торнио, Финляндия
Офис 723 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 723 м²
Этаж 1/1
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$149,557
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Международное агентство недвижимости Habita
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Ресторан, кафе 467 м² в Кеми, Финляндия
Ресторан, кафе 467 м²
Кеми, Финляндия
Площадь 467 м²
Этаж 1/2
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$17,615
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Международное агентство недвижимости Habita
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