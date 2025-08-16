Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Торнио, Финляндия

4 объекта найдено
Коммерческое помещение 250 м² в Торнио, Финляндия
Коммерческое помещение 250 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$33,564
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 723 м² в Торнио, Финляндия
Офис 723 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 723 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$149,557
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 150 м² в Торнио, Финляндия
Офис 1 150 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 1 150 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$880,760
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 143 м² в Торнио, Финляндия
Офис 143 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 143 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$93,948
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
