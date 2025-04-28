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Продажа офисных помещений в Лапландии, Финляндия

Kemi Tornio sub region
3
Торнио
3
3 объекта найдено
Офис 723 м² в Торнио, Финляндия
Офис 723 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 723 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$146,808
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 1 150 м² в Торнио, Финляндия
Офис 1 150 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 1 150 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$808,729
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 143 м² в Торнио, Финляндия
Офис 143 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 143 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$86,264
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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