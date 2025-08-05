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Коммерческая недвижимость в Kemi Tornio sub region, Финляндия

Торнио
4
5 объектов найдено
Коммерческое помещение 250 м² в Торнио, Финляндия
Коммерческое помещение 250 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
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$33,558
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Офис 143 м² в Торнио, Финляндия
Офис 143 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 143 м²
Этаж 2/4
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$93,948
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 1 150 м² в Торнио, Финляндия
Офис 1 150 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 1 150 м²
Этаж 1/1
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$880,760
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Ресторан, кафе 467 м² в Кеми, Финляндия
Ресторан, кафе 467 м²
Кеми, Финляндия
Площадь 467 м²
Этаж 1/2
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$17,615
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Офис 723 м² в Торнио, Финляндия
Офис 723 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 723 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$149,557
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