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Квартиры-студии с видом на море в Египте

Хургада
30
Красное Море
55
Al Hadaba
21
Матрух
3
Студия Удалить
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36 объектов найдено
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/6
Вы когда-нибудь слышали о TURTLE BEACH RESORT?  Нет? Тогда это время! Фантастический проект …
$38,641
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2
О студии в курортном комплексе Storia Del Mare Студия расположена на 2-м этаже и предлага…
$52,172
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/6
Welcome to your dream home by the sea Balkan Beach Resort is a new development in Al-Ahya…
$25,291
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Студия 1 комната в Красное Море, Египет
Студия 1 комната
Красное Море, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Введение CALA Residences — это премиальный жилой комплекс в Хургаде, предлагающий элегантный…
$81,675
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/5
Florenza Khamsin Resort! Студии и квартиры в жилом комплекс с роскошной территорией и 3 басс…
$39,220
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
Студия с видом на море и бассейны в жилом комплексе с пляжем Селена Бэй. Абсолютно новая …
$61,082
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Вот перевод: О студии в La Vista Magawish Эта готовая к заселению, но ещё не меблирова…
$31,543
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2
Апартаменты на берегу моря в Хургаде — панорамный вид на море прямо на пляже. Наслаждайтесь …
$54,264
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/7
Продается квартира-студия с видом на море Жилой комплекс. Новое строительство. Рассроч…
$71,211
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Новый жилой комплекс расположен в самом центре туристического променада Мамша . Доступен ком…
$71,800
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Доступная студия в эксклюзивном комплексе "Атлантис" – Хургада "Эта современная студия со…
$43,222
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 6
О студии в комплексе Scandic Resort Эта готовая к заселению, но ещё не меблированная студ…
$69,749
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Студия 1 комната в Эль-Аламейн, Египет
Студия 1 комната
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
For sale, a nice ground floor chalet with a garden in Marina 1 in the second district, a bea…
$102,700
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Живите так, как заслуживаете Откройте для себя современный прибрежный стиль жизни в востр…
$32,808
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
Абсолютно новая меблированная студия в комплексе с пляжем на Туристическом Променаде. Оче…
$81,390
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1
Живите так, как заслуживаете Почувствуйте роскошь жизни в городе, всего в нескольких минутах…
$44,955
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Almaza Suites-новый проект от надежной компании-застройщика! Всего 36 студий, квартир с 1 и …
$22,114
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/3
Majra Resort - это новый жилой комплекс с апартаментами повышенной комфортности, уникального…
$76,125
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Красное Море, Египет
Студия 1 комната
Красное Море, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Введение Этот первоклассный прибрежный проект в Сахл Хашиш идеально сочетает в себе роскошь,…
$95,596
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
Мы рады приветствовать Вас в нашем новом вдохновляющем проекте La Bella Resort. Эта уникальн…
$30,187
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
О студии в проекте 3 Pyramids Resort Студии в комплексе 3 Pyramids Resort представлены ра…
$40,853
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
О предлагаемой студии в Bella Bay Resort Эта готовая к заселению студия расположена на пе…
$85,580
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 46 м²
Этаж 2/5
Проект Grand Rock расположен на туристическом променаде в двух минутах от супермаркета Carre…
$39,810
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/5
Две студии с балконом с видом на внешнюю сторону компаунда, каждая общей площадью 29,5м2, ра…
$39,105
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2
Живите той жизнью, которую заслуживаете Испытайте городской стиль жизни на берегу Красного м…
$85,280
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Студия 2 комнаты в Хургада, Египет
Студия 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Welcome to La Vista Magawish Resort La Vista Magawish Resort is a luxury residential proj…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
Студия находится на втором этаже жилого комплекса Даймонд резорт. Общая площадь составляет …
$42,500
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Студия 2 комнаты в Хургада, Египет
Студия 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
Доступная недвижимость на набережной ХургадыПлан оплаты до 4 летLa Bella Resort - это соврем…
$32,025
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Студия 1 комната в Al Ahia, Египет
Студия 1 комната
Al Ahia, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/5
ORO Beach - новый, яркий проект сочетающий в себе атмосферу курорта, высокий уровень сервиса…
$43,305
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
Жилой комплекс Sea light Arabia. Готовые студии и квартиры с рассрочкой платежа на 1 год. По…
$25,935
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Параметры недвижимости в Египте

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