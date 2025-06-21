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Квартиры возле озера в Сафаге, Египет

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Сафага, Египет
Квартира 3 комнаты
Сафага, Египет
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 161 м²
Этаж 1
О проекте: Расположенный на восточных скалах Сома-Бэй, Soma Coves — это роскошное прибрежно…
$668,884
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Квартира 2 комнаты в Сафага, Египет
Квартира 2 комнаты
Сафага, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 2
О проекте: Расположенный на восточных скалах Сома-Бэй, Soma Coves — это роскошное прибрежно…
$494,599
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Студия 1 комната в Сафага, Египет
Студия 1 комната
Сафага, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
О проекте: Mesca в Soma Bay — это приподнятое прибрежное убежище, ваш дом выходит непосредс…
$573,123
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Квартира 1 комната в Сафага, Египет
Квартира 1 комната
Сафага, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2
О проекте: Расположенный на восточных скалах Сома-Бэй, Soma Coves — это роскошное прибрежно…
$402,645
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Параметры недвижимости в Сафаге, Египет

с садом
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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