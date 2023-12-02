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Жильё в Сафага, Египет

1 объект найдено
Вилла 2 спальни в Сафага, Египет
Вилла 2 спальни
Сафага, Египет
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Вилла расположена в Макади Хайтс - зелёном малоэтажном комплексе с собственной инфраструктур…
€106,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Сафага, Египет

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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