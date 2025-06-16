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Квартиры с видом на море в Сафаге, Египет

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Сафага, Египет
Квартира 1 спальня
Сафага, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
GREENS BAYWEST VALLEY SOMA BAY VILLA 1BDR Комфортабельные апартаменты 82 кв.м. на солнечн…
$170,535
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Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Сафаге, Египет

Недорогая
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