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Квартиры в Сафага, Египет

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с парковка в Сафага, Египет
Квартира 2 комнаты с балконом, с парковка
Сафага, Египет
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2
€82,000
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Параметры недвижимости в Сафага, Египет

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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