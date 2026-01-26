Квартира в новостройке Hayat Beach Resort – Al Ahyaa, Hurghada

Hayat Beach Resort - это больше, чем жилая застройка; это видение современного прибрежного проживания в одной из самых динамично развивающихся зон Красного моря. Этот премиальный проект, расположенный в самом сердце района Аль-Ахьяа, сочетает в себе архитектурную энергию, комфорт, ориентированный на отдых, и сильные инвестиционные основы. Его стратегическое положение рядом с побережьем обеспечивает жителям атмосферу отдыха с бесшовной доступностью, что делает его идеальным для домовладельцев и опытных инвесторов.

Преимущество местоположения: почему Аль-Ахьяа?

Аль-Ахьяа быстро становится одним из самых интересных жилых и туристических центров Хургады. Известный своим открытым доступом к пляжу и близостью к роскошному месту назначения Эль-Гуна, он предлагает идеальный баланс между спокойной прибрежной жизнью и удобной городской жизнью.

Hayat Beach Resort предлагает:

Прибрежное положение: Прямой доступ к прекрасным водам Красного моря.

Близость к Эль-Гуне: Всего в нескольких минутах езды от полей для гольфа мирового класса, пристаней для яхт и изысканных ресторанов.

Масштабное развитие Зона: Расположена в районе, характеризующемся новыми, современными курортами и расширяющейся инфраструктурой.

Курортный стиль жизни: Мирная, премиальная атмосфера, далекая от шума центральной Хургады, но полностью связанная со всеми повседневными потребностями.

Аль-Ахьяа привлекает разнообразное сочетание отдыхающих и долгосрочных жителей, ищущих доступный, но качественный образ жизни у моря. Его постоянное развитие обеспечивает последовательный рост стоимости.

Архитектурное видение и дизайн

Hayat Beach Resort охватывает впечатляющие 30 000 квадратных метров, мастерски спланированные, чтобы смешать отдых с роскошью.

Проект включает 580 жилых единиц, в том числе:

Студии

Апартаменты с 1 спальней

Апартаменты с 2 спальнями

Архитектурный стиль подчеркивает пространство, свет и панорамные виды. Каждый блок предназначен для максимизации прибрежного опыта, чтобы жители чувствовали себя как дома, независимо от того, остаются ли они на выходные или ищут постоянное место жительства.

Стиль жизни и Premium удобства

Hayat Beach Resort разработан как полностью интегрированное сообщество, предлагающее полный опыт курортного образа жизни:

Особенности воды: 7 бассейнов, включая бассейны с подогревом для круглогодичного удовольствия и захватывающий аквапарк на месте.

Leisure & Wellness: доступ к частной пристани, полностью оборудованный спортзал и расслабляющий спа-центр.

Питание: Ресторан и кафе на месте с потрясающим панорамным видом.

Удобство: 2000 кв.м коммерческих площадей для шопинга и столовой.

Инфраструктура Подземная парковка и услуги премиум-отеля.

Эти удобства создают самодостаточную среду, где комфорт, досуг и отдых всегда находятся в пределах досягаемости.

Инвестиционный потенциал в Аль-Ахьяа

В настоящее время Аль-Ахьяа является одной из самых привлекательных зон для инвесторов, которые стремятся к высокому росту. Поскольку спрос на доступную роскошь на море продолжает расти, такие проекты, как Hayat Beach Resort, идеально подходят для привлечения как рынка аренды жилья, так и долгосрочной оценки.

Hayat Beach Курорт выделяется благодаря:

Высокий спрос на аренду: Обращения к туристам, ищущим удобства в курортном стиле по доступной цене.

Конкурентные цены: Предлагает невероятную ценность по сравнению со старыми, более дорогими районами.

Resort Appeal: Огромное количество объектов (Аквапарк, вход в Марину) делает его магнитом для бронирования отпусков.

Стратегическое расположение: Его положение между Хургадой и Эль-Гуной захватывает лучшее из обоих миров.

Эта комбинация поддерживает высокую доходность аренды и значительное долгосрочное увеличение капитала, что делает ее стратегическим дополнением к любому инвестиционному портфелю.

Гибкие платежные планы

Hayat Beach Resort предлагает высококонкурентные, удобные для покупателей условия оплаты:

Авансовый платеж: 15%

Срок установки: Гибкая оплата в течение 5 лет.

Денежная скидка: Скидка 20% для покупателей наличными.

Обслуживание: 10%

Умный выбор в растущем регионе

Hayat Beach Resort идеально подходит для:

Покупатели дома для отдыха ищут веселый, курортный отдых рядом с пляжем.

Семьи, которые ищут активную, безопасную и хорошо оборудованную среду.

Международные инвесторы нацелены на высокодоходные краткосрочные возможности аренды.

Покупатели отдают приоритет современным удобствам и доступности.

Hayat Beach Resort - это больше, чем жилой проект. Это оживленное место для жизни и стратегические инвестиционные возможности в одном из самых перспективных направлений Красного моря. Объединив современную архитектуру, обширные удобства и просторное расположение, он обеспечивает как ценность образа жизни, так и четкую потенцию финансового роста.