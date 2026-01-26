Квартира в новостройке Hayat Beach Resort – Al Ahyaa, Hurghada

Hayat Beach Resort - это больше, чем жилая застройка; это видение современного прибрежного проживания в одной из самых динамично развивающихся зон Красного моря. Этот премиальный проект, расположенный в самом сердце района Аль-Ахьяа, сочетает в себе архитектурную энергию, комфорт, ориентированный на отдых, и сильные инвестиционные основы. Его стратегическое положение рядом с побережьем обеспечивает жителям атмосферу отдыха с бесшовной доступностью, что делает его идеальным для домовладельцев и опытных инвесторов.
Преимущество местоположения: почему Аль-Ахьяа?
Аль-Ахьяа быстро становится одним из самых интересных жилых и туристических центров Хургады. Известный своим открытым доступом к пляжу и близостью к роскошному месту назначения Эль-Гуна, он предлагает идеальный баланс между спокойной прибрежной жизнью и удобной городской жизнью.
Hayat Beach Resort предлагает:
Прибрежное положение: Прямой доступ к прекрасным водам Красного моря.
Близость к Эль-Гуне: Всего в нескольких минутах езды от полей для гольфа мирового класса, пристаней для яхт и изысканных ресторанов.
Масштабное развитие Зона: Расположена в районе, характеризующемся новыми, современными курортами и расширяющейся инфраструктурой.
Курортный стиль жизни: Мирная, премиальная атмосфера, далекая от шума центральной Хургады, но полностью связанная со всеми повседневными потребностями.
Аль-Ахьяа привлекает разнообразное сочетание отдыхающих и долгосрочных жителей, ищущих доступный, но качественный образ жизни у моря. Его постоянное развитие обеспечивает последовательный рост стоимости.
Архитектурное видение и дизайн
Hayat Beach Resort охватывает впечатляющие 30 000 квадратных метров, мастерски спланированные, чтобы смешать отдых с роскошью.
Проект включает 580 жилых единиц, в том числе:
Студии
Апартаменты с 1 спальней
Апартаменты с 2 спальнями
Архитектурный стиль подчеркивает пространство, свет и панорамные виды. Каждый блок предназначен для максимизации прибрежного опыта, чтобы жители чувствовали себя как дома, независимо от того, остаются ли они на выходные или ищут постоянное место жительства.
Стиль жизни и Premium удобства
Hayat Beach Resort разработан как полностью интегрированное сообщество, предлагающее полный опыт курортного образа жизни:
Особенности воды: 7 бассейнов, включая бассейны с подогревом для круглогодичного удовольствия и захватывающий аквапарк на месте.
Leisure & Wellness: доступ к частной пристани, полностью оборудованный спортзал и расслабляющий спа-центр.
Питание: Ресторан и кафе на месте с потрясающим панорамным видом.
Удобство: 2000 кв.м коммерческих площадей для шопинга и столовой.
Инфраструктура Подземная парковка и услуги премиум-отеля.
Эти удобства создают самодостаточную среду, где комфорт, досуг и отдых всегда находятся в пределах досягаемости.
Инвестиционный потенциал в Аль-Ахьяа
В настоящее время Аль-Ахьяа является одной из самых привлекательных зон для инвесторов, которые стремятся к высокому росту. Поскольку спрос на доступную роскошь на море продолжает расти, такие проекты, как Hayat Beach Resort, идеально подходят для привлечения как рынка аренды жилья, так и долгосрочной оценки.
Hayat Beach Курорт выделяется благодаря:
Высокий спрос на аренду: Обращения к туристам, ищущим удобства в курортном стиле по доступной цене.
Конкурентные цены: Предлагает невероятную ценность по сравнению со старыми, более дорогими районами.
Resort Appeal: Огромное количество объектов (Аквапарк, вход в Марину) делает его магнитом для бронирования отпусков.
Стратегическое расположение: Его положение между Хургадой и Эль-Гуной захватывает лучшее из обоих миров.
Эта комбинация поддерживает высокую доходность аренды и значительное долгосрочное увеличение капитала, что делает ее стратегическим дополнением к любому инвестиционному портфелю.
Гибкие платежные планы
Hayat Beach Resort предлагает высококонкурентные, удобные для покупателей условия оплаты:
Авансовый платеж: 15%
Срок установки: Гибкая оплата в течение 5 лет.
Денежная скидка: Скидка 20% для покупателей наличными.
Обслуживание: 10%
Умный выбор в растущем регионе
Hayat Beach Resort идеально подходит для:
Покупатели дома для отдыха ищут веселый, курортный отдых рядом с пляжем.
Семьи, которые ищут активную, безопасную и хорошо оборудованную среду.
Международные инвесторы нацелены на высокодоходные краткосрочные возможности аренды.
Покупатели отдают приоритет современным удобствам и доступности.
Hayat Beach Resort - это больше, чем жилой проект. Это оживленное место для жизни и стратегические инвестиционные возможности в одном из самых перспективных направлений Красного моря. Объединив современную архитектуру, обширные удобства и просторное расположение, он обеспечивает как ценность образа жизни, так и четкую потенцию финансового роста.