Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Новая Зеландия
  3. Жилая
  4. Дома

Дома в Новая Зеландия

1 объект найдено
Дом в Сосуа, Новая Зеландия
Дом
Сосуа, Новая Зеландия
Площадь 1 200 м²
2-х этажная стильная вилла с 3-мя спальнями + домик для прислуги находятся в самой престижно…
€290,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Новая Зеландия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти