Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Египет
  3. Хургада
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Хургаде, Египет

1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Хургада, Египет
Дуплекс 3 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
О проекте: Atlantis Resort — знаковый жилой комплекс в центре Хургады, сочетающий курортный…
$209,698
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Хургаде, Египет

с гаражом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти