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Продажа готового бизнеса в Египте

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1 объект найдено
Готовый арендный бизнес ОСЗ BELLA MALL в Каир, Египет
Готовый арендный бизнес ОСЗ BELLA MALL
Каир, Египет
Площадь 1 999 м²
Количество этажей 3
BELLA MALL 1 – Продавец – Правительство Египта. Застройщик - KIRAN Development.       …
$4,60 млн
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Агентство
Haya Property
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