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Жильё в Каир, Египет

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Каир, Египет
Квартира 3 комнаты
Каир, Египет
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/5
Продаётся 3-х комнатная квартира на 2-этаже с общей площадью 72 квадратных метра в районе Д…
€46
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Этажи Самарканд
Языки общения: Русский

Параметры недвижимости в Каир, Египет

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с видом на горы
недорогая
элитная
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