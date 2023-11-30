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Коммерческая недвижимость в Санто-Доминго, Доминиканская Республика

3 объекта найдено
Коммерческая в Zona Colonial, Доминиканская Республика
Коммерческая
Zona Colonial, Доминиканская Республика
Площадь 21 002 м²
€25,440
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Коммерческая с ресепшеном, с escaleras, с lobby в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Коммерческая с ресепшеном, с escaleras, с lobby
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Площадь 40 м²
€125,930
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Коммерческая 1 спальня в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Коммерческая 1 спальня
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€56,669
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Realting.com
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