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Виллы с видом на море в Samana, Доминиканская Республика

Las Terrenas
13
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3 объекта найдено
Вилла 16 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 16 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 16
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/2
Насладитесь непревзойденной роскошной жизнью в Лас-Терренасе, Доминиканская Республика. Эта …
$6,90 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 7 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$9,80 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 6 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 061 м²
Этаж 1/2
Насладитесь роскошной жизнью на этой потрясающей вилле с 5 спальнями в Лас-Терренасе, Самана…
$3,30 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Параметры недвижимости в Samana, Доминиканская Республика

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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