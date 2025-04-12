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Виллы в Rio San Juan, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Вилла рядом с пляжем в Rio San Juan, Доминиканская Республика
Вилла рядом с пляжем
Rio San Juan, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этот огромный особняк построен на горе с захватывающими видами, которые вы можете себе предс…
$695,000
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