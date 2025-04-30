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Пентхаусы с бассейном в Доминиканской Республике

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1 объект найдено
Пентхаус в Доминиканская Республика
Пентхаус
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
2-уровневый пентхаус с джакузи, в частном комплексе перед Плайя-лас-Балленас, Лас-Терренас, …
$495,000
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Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

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