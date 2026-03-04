Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Las Terrenas
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры

Многоуровневые квартиры в Las Terrenas, Доминиканская Республика

2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
🌊 Отель Beachfront Appart с видом на море - Playa Ballenas, Las TerrenasЦена: $160 000Открой…
$160,000
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
🌊 Элегантный роскошный дуплекс - 200 м от пляжа - Плайя Бонита / Балленас, Лас-ТерренасЦена:…
$340,000
